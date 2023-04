D’Ambrosio: “Ronaldo e Maradona i miei idoli. Il salvataggio con l’Empoli nel 2019…”

Danilo D'Ambrosio è il protagonista della nuova puntata di Footsteps. Tra gli inizi e i suoi idoli, il difensore nerazzurro si racconta. "Nella mia carriera è stato determinante la costanza, umiltà e determinazione. Il salvataggio con l'Empoli nel 2019? Non saprei dire, la speranza era di mandar via il pallone dalla linea di porta e salvare il risultato. Ci ho messo tanta speranza in quel salvataggio".

"In allenamento Ronaldo per rendermi conto veramente era immarcabile".

Come hai coltivato il sogno di diventare un calciatore?

"L'ho coltivato con passione, piano piano, poi è diventato un lavoro. La fortuna che ho è che faccio il lavoro che ho sempre voluto fare. Per me non è mai fatica e poi ho avuto la fortuna di condividere gran parte della mia vita con mio fratello, quindi ci siamo aiutato a vicenda. Ci siamo fatti forza per andare avanti".