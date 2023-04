Lukaku accende l’Inter: a l’Empoli è tornata la Lu-La. Ora Inzaghi non faccia il solito errore

L'Inter ritrova i tre punti in campionato e la coppia d'attacco che ha fatto sognare i tifosi nerazzurri. L'analisi di FcInter1908.it

Gianni Pampinella Redattore

Guardando il primo tempo dell'Inter a Empoli, i presupposti per l'ennesima delusione in campionato c'erano tutti. Tanto possesso palla, ma sterile, squadra lenta e senza idee. I tifosi nerazzurri si preparavano a vivere una domenica pomeriggio e un lunedì di passione. Invece un lampo di Romelu Lukaku all'inizio del primo tempo, ha acceso la squadra di Inzaghi. La notizia della 'grazia' ricevuta da Gravina, deve avere avuto, evidentemente, un effetto benefico su Big Rom.

Non solo il belga si è sbloccato in campionato dove su azione non segnava dalla prima giornata di campionato a Lecce, ma ha trovato anche il gol della sicurezza qualche minuto più tardi e fatto l'assist a Lautaro per il 3-0. Un gol fondamentale, soprattutto riguardando com'è finita l'ultima trasferta nerazzurra sul campo della Salernitana. Sulla scia dell'entusiasmo regalato dall'accesso alla semifinale di Champions, l'Inter ha quindi ritrovato la vittoria in trasferta che mancava dal 28 gennaio.

La vittoria contro la squadra di Zanetti non deve comunque far perdere di vista alcune cose viste e riviste in questa stagione, soprattutto in campionato. Il primo tempo giocato dall'Inter finisce dritto nella top 3 dei brutti in questa stagione, con la squadra che ha palesato i soliti difetti descritti sopra. Inoltre al Castellani si è visto un Brozovic in modalità indisponente dove ha sbagliato tanto e regalato alcuni palloni all'Empoli sanguinosi.

Bisogna ritrovare il vero Brozo, raramente lo si è visto in questa stagione. La notizia più importante è sicuramente aver ritrovato un Lukaku in formato stagione 2020-2021 e soprattutto quell'intesa con Lautaro che sembrava essersi perduta nelle pieghe del tempo. Aver visto Edin Dzeko in panchina per tutti i 90' è il segnale che Inzaghi è pronto a lanciare il bosniaco tra tre giorni in campo contro la Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dzeko è apparso fuori forma nelle ultime uscite. Lasciare fuori un ritrovato Lukaku, soprattutto in una partita importante e sentita come quella contro i bianconeri, sarebbe un errore. Ma le scelte fatte da Inzaghi nei big match lasciano pensare che mercoledì dal 1' la coppia d'attacco sarà Dzeko-Lautaro. A meno che il tecnico non cambi strada.