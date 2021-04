FCIN1908 – Inter, D’Ambrosio negativo. Ok tutti i tamponi del gruppo squadra

Il difensore dell'Inter è tornato negativo e tutti i membri del gruppo squadra sono risultati negativi al tampone di ieri

Buone notizie per l'Inter di Conte in vista dei prossimi impegni. Dopo la negativizzazione di Handanovic, De Vrij e Vecino, già in gruppo nelle ultime sessioni d'allenamento, oggi sono arrivati i risultati dei test effettuati ieri e anche D'Ambrosio è risultato negativo all'ultimo tampone.