Inter, Conte chiarissimo: divieto di sosta e pure di fermata. Nel mirino la nona vittoria

La Gazzetta dello Sport si riferisce al compito dei nerazzurri che è quello di ritrovare il proprio cammino per difendere il primo posto

L'Inter va al Dall'Ara per cercare la nona vittoria consecutiva. Non arriva dal 2007, Mancini allora di vittorie consecutive ne fece segnare 17 con la squadra milanese ed è tuttora il record in Italia. C'è da gestire il primo posto in classifica, come mister Conte ha fatto al Chelsea e alla Juventus. E ieri ha richiamato tutti sull'attenti. Dopo l'esperienza in Nazionale i giocatori interisti devono concentrarsi sul finale di stagione, dimenticando l'ultimo periodo difficile per quanto accaduto con il coronavirus. Dimenticando chi dice che è stata una fortuna che i contagi siano arrivati prima della pausa e ha aggiunto pressioni sull'Inter. «Normali quelle per un club come questo, ma noi dobbiamo concentrarci sul nostro cammino», ha detto il tecnico pugliese. Anche nel girone di andata la sua squadra si è fermata dopo otto vittorie consecutive. Stavolta, senza giri di parole, la vittoria serve per tenere ancora tutti dietro e dimostrare che si è tornati a pensare alla e sulla strada giusta. Per l'Inter divieto di sosta e pure di fermata.