Darmian: “L’obiettivo dell’Inter è difendere lo scudetto. Il gruppo sarà importantissimo”

L'esterno dell'Inter ha parlato al canale tematico nerazzurro della nuova stagione dopo i primi allenamenti di questa settimana

SCUDETTO - "Dobbiamo prepararci bene, come abbiamo dimostrato lo scorso anno il gruppo è importantissimo. Lo scorso anno tutti i giocatori erano coinvolti, si sentivano importanti. Tutti hanno dato un contributo importante per la conquista dello scudetto. Voglio migliorare ancora, l'obiettivo è difendere lo scudetto. Difficile conquistarlo, vogliamo difenderlo, sarà difficile. Giocare per l'Inter vuol dire giocare per vincere trofei. Vogliamo andare il più avanti possibile in ogni competizioni".