Mourinho non ha digerito il no dell’Inter: ama i tifosi, ecco con chi ce l’aveva

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: Jose Mourinho ha riservato non poche frecciate all'Inter. Un amore tradito il suo?

Ho letto di tifosi sconcertati per le parole di Mourinho , in molti mi avete scritto chiedendomi cosa ne pensassi. Alcuni di voi erano più o meno infastiditi, alcuni profondamente delusi, ma evidentemente in questi anni avete un po’ smarrito il contatto con il personaggio Mourinho. Quello che avete tendenzialmente amato (parlo ai tifosi dell’Inter) sopra ogni cosa.

In molti avete travisato le sue parole: che più che essere un attacco all’Inter sono un vero e proprio atto d’amore. Sì, amore per l’Inter che era e che oggi non è più. Perché per lui, l’Inter è quella di Moratti, perché per lui l’Inter era quella con valori profondamente riconosciuti e riconoscibili. Oggi per svariati motivi (...) quell’Inter non esiste più. L’amicizia tra Zhang e Agnelli, l’arrivo di Marotta ex dirigente sempre della Juventus, che al momento di decidere gli ha preferito un altro bianconero di ferro: Antonio Conte.