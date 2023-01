Calo di Dumfries ma non solo: così Darmian è diventato un titolare aggiunto per Inzaghi

Il gol contro il Monza è stato il primo in stagione per Matteo Darmian che si sta ritagliando sempre più spazio

Il gol contro il Monza è stato il primo in stagione per Matteo Darmian che si sta ritagliando sempre più spazio. Numeri alla mano, l'ex Parma è il tredicesimo giocatore più utilizzato da Inzaghi con 864' e ciò testimonia come il classe '89 sia più un titolare aggiunto che una riserva agli occhi del mister.

"D'altronde un motivo dev'esserci se il titolare Denzel Dumfries, lusingato dagli interessi della Premier League dopo un Mondiale da prima scelta con l'Olanda, finisce di tanto in tanto in panchina. E nemmeno raramente, perché Darmian è già a 10 apparizioni dal primo minuto in questa stagione, di cui otto in campionato. Il suo rendimento è costante, non eccelso ma di sicura affidabilità per allenatori e compagni di squadra, tanto che spesso la scelta ricade su di lui quando servono equilibrio e attenzione tattica, magari un atteggiamento più bilanciato rispetto a Dumfries che come valore assoluto ha invece un potenziale maggiore, a trazione anteriore", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Il gol contro il Monza, che mancava dallo scorso 15 maggio, è quasi un dettaglio. Al terzo anno di Inter, Matteo sta donando alla causa esattamente gli ingredienti per cui era stato scelto da Antonio Conte nel 2020: versatilità, affidabilità, intelligenza tattica, totale disponibilità".

Usato sicuro — Darmian dà garanzie a Inzaghi, confermando la bontà dell'intuizione di Conte:"Non tutti i tifosi avevano fatto salti di gioia, quell'estate, per l'acquisto di Darmian, ma il suo profilo rientra nella categoria dei vari Danilo o Alexis Saelemaekers: sai cosa puoi avere - non poco - e sai cosa avrai. Poche prime pagine, tanta sostanza. Tra l'altro il Parma, avversario dell'Inter nell'ottavo di finale di Coppa Italia, è proprio la squadra che lo ha rilanciato dopo il rientro dalla Premier League, possibile destino di Dumfries: Matteo arrivava da una stagione da sette presenze totali con il Manchester United e molti pensavano a una carriera in lenta discesa. Invece in gialloblù lui si è preso la scena e il posto da titolare, convincendo Conte a indicarlo come obiettivo di mercato per la sua capacità di vestire i panni dell'attento quinto di centrocampo con pedigree su entrambe le fasce o quelli dell'alternativo terzo di difesa", conferma La Gazzetta.