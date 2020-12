Perfetto per Conte, accontenta tutti: Inter, contatti con l’agente di De Paul. Marotta…

L’Inter torna alla carica per Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro, che vorrebbe regalare al suo tecnico Antonio Conte il calciatore dell’Udinese già nella campagna di rafforzamento di gennaio. Il classe 1994 rappresenta il profilo ideale, in grado di mettere d’accordo tutti dalle parti di Appiano Gentile.

Trequartista, mezzala, ma all’occorrenza anche regista. “Un uomo perfetto per Antonio Conte, alla continua ricerca di calciatori che sappiano fare tutto, soprattutto a centrocampo. E allora chi meglio di De Paul, che può giocare da 4, da 8 e da 10. L’Inter ci pensa e qualche settimana fa ha anche aperto i primi dialoghi con l’agente del calciatore” scrive Calciomercato.com.

L’ostacolo principale è rappresentato dal prezzo, con l’Udinese che valuta De Paul tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’Inter studia le mosse giuste per convincere l’Udinese, che non vorrebbe privarsi di un elemento fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza. Toccherà a Marotta e Ausilio strappare il sì del club bianconero e regalare a Conte il rinforzo perfetto per il centrocampo.