De Paul: “Mi sento al top. Futuro in una big? Sono pronto ma in ogni sessione di mercato…”

Nel corso delle ultime sessioni di mercato, il nome di Rodrigo De Paul è stato accostato con grande insistenza all’Inter, in quanto l’argentino, ora all’Udinese, ha mostrato segnali di crescita sin dal suo arrivo in Italia e pare pronto al grande salto. Nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport, lo stesso De Paul ha aperto ad un possibile addio all’Udinese in futuro:

«Sono molto contento di essere qua perché mi trattano come un figlio e tutti mi vogliono bene. Questo sentimento è reciproco. A ogni sessione di mercato escono voci su di me e magari succederà anche in futuro, ma ora non ci penso. Mi farò trovare sempre pronto per ciò che accadrà. Fisicamente e mentalmente sono nel miglior momento della carriera».

Quindi si sente pronto anche per un’avventura in una grande?

«Ora penso solo alla sfida con la Lazio. Se mi concentrassi su un eventuale trasferimento, non farei più bene il mio lavoro. E questa è l’ultima cosa che voglio».