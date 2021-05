De Paul ha già detto sì: l’Inter ha un jolly per scavalcare la concorrenza

TuttoSport di oggi rilancia le quotazioni del club nerazzurro per il centrocampista argentino

Daniele Vitiello

Bisognerà fargli spazio in qualche modo, ma Rodrigo De Paul - ieri a Milano non per temi legati al mercato - è obiettivo sicuramente sulla lista dell'Inter per la prossima stagione. L'Inter, come sottolinea TuttoSport, ha in mente di fare almeno una cessione a centrocampo.

Spiega il quotidiano torinese: "Vecino è in cima alla lista, ma per i suddetti motivi economici, non sarebbe sorprendente se lasciasse Milano uno fra Brozovic (a bilancio è ormai vicino a zero dunque la cifra eventualmente incassata sarebbe tutta plusvalenza), Eriksen (che ha mercato in Inghilterra) e Vidal , gli ultimi due con ingaggi altissimi. A quel punto l’Inter potrebbe provare a piazzare un colpo che ha sfiorato almeno due-tre volte nelle ultime stagioni e sempre rinviato per motivazioni differenti: Rodrigo De Paul. Il fantasista dell’Udinese, diventato ormai una mezzala completa, è un giocatore che più volte ha detto sì all’Inter e ieri ha servito - involontariamente? - un assist al club nerazzurro".

Ci sarà da lavorare molto, ma questo non spaventa la dirigenza di viale della Liberazione. Conclude TS: "La trattativa, come insegnano i tentativi passati, non è semplice. L'Udinese è una bottega cara e per il suo capitano chiede più di 35 milioni. Inoltre la concorrenza è forte, ma il feeling argentino che da sempre si respira nell'Inter potrebbe tornare utile, soprattutto se fosse proprio De Paul a esporsi con l'Udinese, chiedendo di accettare solo il trasferimento in nerazzurro".