“Eriksen sarà decisivo. Si sta abituando al gioco, impara la lingua, noi vediamo in allenamento che è fortissimo: ha grandi qualità e le vedremo presto anche in campo”. Lo ha detto Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ai microfoni di Dazn per il format ‘Coutdown to… Serie A’, realizzato in occasione della ormai prossima ripresa del campionato.

De Vrij aveva già parlato anche di Romelu Lukaku e Antonio Conte (leggi qui).