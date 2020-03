La situazione di emergenza in Italia continua e l’Inter cerca di rendersi utile con una raccolta fondi. A promuoverla ci pensa anche Stefan De Vrij tramite un video pubblicato sul canale YouTube nerazzurro:

“Ciao, grazie a tutti per aver donato. Per chi volesse aiutarci la raccolta fondi è ancora attiva sulla pagina Facebook dell’Inter. Stiamo tutti vivendo un momento difficile ma ne verremo fuori Together as a team”.