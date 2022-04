Inter, Skriniar e Bastoni i perni. De Vrij cambia aria? I possibili sostituti

L'Inter si muove anche per la prossima stagione e in difesa la priorità sarà sostituire l'olandese qualora non dovesse rinovare

L'Inter ragiona anche in vista del prossimo anno. La dirigenza è al lavoro per garantire a Inzaghi una formazione competitiva per la prossima stagione. In difesa da decidere il futuro di De Vrij:

"Ionut Andrei Radu non sarà più il secondo portiere dell'Inter. Samir Handanovic è ancora in scadenza, ma il collega romeno è da tempo desideroso di cambiare aria e il pasticcio di Bologna certo non lo avvicina a una conferma. Arriverà André Onana dall'Ajax, ufficializzato tempo fa, e l'impressione è che anche lo sloveno finirà per far parte della rosa alternandosi con il camerunese. In difesa la conferma è ovvia per Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, mentre Stefan De Vrij potrebbe scegliere di cambiare aria, magari in Premier League, L'olandese ha un anno di contratto e potrebbe salutare Milano per 15-20 milioni di euro", spiega Gazzetta.it.

"Per il suo eventuale posto i candidati sono tanti, da Nikola Milenkovic della Fiorentina a Marcos Senesi del Feyenoord, ma i nomi accostati ai campioni d'Italia sono diversi. Federico Dimarco dovrebbe restare, mentre Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia sono in scadenza. I due difensori potrebbero però rinnovare al ribasso per motivi differenti: il primo si è dimostrato utile e versatile sia nel trio arretrato che come esterno, il secondo è da tempo pilastro dello spogliatoio e come uomo delle necessità può comunque tornare utile. Occhi anche su Bremer del Torino, Lisandro Martinez dell'Ajax e Mattia Viti dell'Empoli. Aleksandar Kolarov, infine, è già un ex di fatto", analizza il portale sportivo.