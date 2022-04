Inter, Suning pianifica il futuro: “Mercato, cessioni per utile da circa 100 mln”

L'Inter di Steven Zhang ha ormai basi solide: ecco lo scenario in vista della prossima estate secondo La Gazzetta

Il Milan a breve diventerà di Investcorp. Il fondo del Bahrain punta ad avere il club rossonero in tempi brevissimi e Suning osserva con grande interesse la situazione. In particolare, il presidente Steven Zhang attende notizie ufficiali dall'altra sponda di Milano. Il motivo? Ne parla nel dettaglio oggi La Gazzetta dello Sport: "Vista dall’ottica di Suning, ben vengano comunque nuovi investitori che elevino la competitività di tutti e che aiutino il sistema calcio: non c’è timore, ma voglia di confrontarsi. E pure un pizzico di orgoglio: dopo mesi di indiscrezioni sul cambio di proprietà nerazzurra, è stato il Diavolo a essere ceduto. Per non parlare di una peculiarità da rivendicare: ovunque crescono i fondi, ad Appiano comanda una famiglia e un grande gruppo industriale".

E sempre la rosea si sofferma poi proprio sulle strategie di Suning in vista della prossima estate e non soltanto: "Non sarà il rumore attorno a far cambiare il piano di Suning, corretto ormai definitivamente lungo la via della sostenibilità. Tradotto: non c’è alcuna intenzione di modificare la “taglia” del progetto, figurarsi di passare la mano, sull’onda dell’arrivo degli arabi al Milan. Insomma, Zhang lavora al futuro secondo precisi canoni: il mantra cinese resta riequilibrare la gestione economica dopo il deficit mai visto in Italia di 246 milioni e mantenere pure la competitività sportiva grazie alla creatività del duo Marotta-Ausilio. Lo scudetto, stravinto nella scorsa stagione e conteso in questa, dovrà essere l’obiettivo da aggredire anche nel futuro, indipendentemente dall’attenzione ai conti. Tra l’altro, il bilancio 2020-21, il peggiore nella storia della A, era comunque appesantito da una settantina di milioni di costi che non si riproporranno nel prossimo esercizio. Anzi, beneficerà del ritorno del pubblico, dei nuovi sponsor di maglia e delle plusvalenze salvifiche di Lukaku e Hakimi.