Inter, De Vrij: “Lukaku un genio, Conte un vincente. Bastoni gioca già ad altissimi livelli”

Stefan De Vrij, centrale dell’Inter, ha rilasciato una breve intervista alla tv cinese PPTV. Tanti i temi affrontati dal difensore olandese.

Posto preferito in Italia?

E’ difficile come domanda, mi sento molto bene a Milano, ma anche Roma è una città magnifica. Il mio posto preferito in Italia è il Colosseo, è impressionante: è bellissimo, mi piace andare. Il cibo? Pasta al pesto.

Bastoni?

Bastoni è un bravissimo ragazzo, è molto giovane ma gioca già ad altissimi livelli. Ha molto potenziale, gli dico di continuare a lavorare e migliorare ogni giorno.

Conte?

Mi piace molto come allenatore, tatticamente è fortissimo: sa perfettamente come preparare le partite. La sua mentalità è impressionante, è un vincente: trasmette la sua mentalità ai giocatori.

La pandemia?

E’ stata una stagione strana, ci siamo fermati per mesi. Per stare in forma abbiamo fatto gli esercizi che ci ha dato il club via Zoom. Io mi sono anche rilassato perché non c’era molto altro da fare.

La tua stagione?

Sta andando bene, ogni giorno provo a migliorare me stesso: è la mia qualità.

De Ligt?

Non gli ho insegnato io l’italiano, ha preso lezioni. Dal primo giorno che ci siamo conosciuti c’è sempre stato un buon rapporto, ora non viviamo lontani e ci vediamo spesso a cena o per fare qualcosa assieme. E’ una bella amicizia.

Lukaku genio delle lingue?

Sembra di sì, è molto bravo nelle lingue: parlava già spagnolo e francese, quindi è stato forse più facile per lui imparare l’italiano. Ma è impressionante quanto velocemente l’ha imparato: può essere un genio.

I tifosi in Cina?

Voglio ringraziarli per il supporto, ce ne sono tanti, l’abbiamo visto: grazie a tutti.