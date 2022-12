Inter, da De Vrij sì o no entro metà gennaio: “Ma prima di firmare Pastorello vuole…”

Oltre a Milan Skriniar, l'Inter ha un altro difensore in scadenza nel prossimo giugno: Stefan De Vrij . E se per il primo il club ha fretta di chiudere il rinnovo, per il secondo sta preparando una proposta da sottoporre nelle prossime settimane. Spiega La Gazzetta dello Sport: "L'Inter aspetta una risposta anche dall'olandese al quale ha sottoposto un biennale alle stesse cifre rispetto alle attuali ovvero 4 milioni netti a stagione più bonus.

Il nuovo agente di Stefan, Federico Pastorello, prima di dare una risposta vuole mettere sul tavolo del suo assistito altre proposte che sta raccogliendo. Se dunque per Skriniar il dentro o fuori arriverà a breve, per l'ex Lazio magari sarà necessario attendere qualche giorno in più. Diciamo entro la metà di gennaio. Anche in questo caso l’intenzione è chiarire prima della fine del mercato invernale".