Inter, De Vrij: “Scudetto? Sognare non fa male. E nello spogliatoio Conte ha…”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria nel derby di Milano, Stefan De Vrij, centrale dell’Inter, ha spiegato cosa Antonio Conte ha detto ai suoi nell’intervallo della gara: “Ci ha fatto capire cosa non andava bene e cosa dovevamo cambiare e migliorare: non solo del gioco, ma sopratutto di mentalità e carattere. E così abbiamo fatto. Sognare lo scudetto? Sognare non fa mai male, ma guardiamo partita per partita. Cerchiamo di vincere ogni partita: siamo contenti per il risultato ma ora testa al Napoli perché anche la Coppa Italia è un obiettivo importante”.