De Vrij: “Soddisfatto della mia stagione. Un onore ricevere tanti apprezzamenti, soprattutto…”

La Lega Serie A ha svelato lo scorso 4 agosto i nomi dei calciatori premiati come MVP della stagione 2019/2020. Il miglior difensore della stagione 2019/2020 è stato Stefan de Vrij. Intervistato dal Telegraaf, il difensore nerazzurro analizza la sua stagione: “Sono ragionevolmente soddisfatto della mia stagione in cui ho giocato con continuità. È un grandissimo onore ricevere così tanti apprezzamenti in questo modo e soprattutto in questo Paese che può vantare così tanti grandi difensori nella storia. Naturalmente le cose potrebbero andare ancora meglio stasera contro lo Shakhtar Donetsk“, dichiara il difensore nerazzurro. Il discorso si sposta poi alla nazionale dove de Vrij parte spesso dalla panchina: “Ha senso che tutti noi vogliamo giocare, ma è Koeman che decide. Ho un ottimo rapporto con Koeman. Negli ultimi anni abbiamo avuto diversi contatti telefonici anche se ho giocato meno, sento un legame importante nella squadra”.

(Voetbal Primeur)