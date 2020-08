Inter, de Vrij miglior difensore della Serie A: “Grazie ai miei compagni e al mister”

“Grazie @seriea per questo riconoscimento! E grazie ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff per averlo reso possibile“. Con questo post pubblicato sui propri canali social, Stefan de Vrij, eletto miglior difensore della Serie A, ha ringraziato Antonio Conte e tutta l’Inter per una stagione che lo ha incoronato e consacrato come uno dei migliori centrali del mondo.

Testimonianza di un gruppo coeso, sano, unito verso l’obiettivo Europa League. E chissà, verso un 2020-21 con ancora l’ex ct al timone, per provare a sfilare il tricolore alla Juventus.