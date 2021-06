De Vrij: “Scudetto Inter? Un sollievo, è stato bellissimo. Sono cresciuto tanto”

Il difensore dell'Inter ha parlato dell'Europeo che disputerà con l'Olanda, ma anche del campionato appena conquistato con l'Inter

OLANDA - "Dobbiamo assicurarci di superare il girone. Nella fase a eliminazione diretta può succedere di tutto. Tutti possono battere tutti. Nel 2014 abbiamo perso la finale per un pelo. È importante che siamo di nuovo un vero gruppo, che forniamo una vera unità. Ora conosco l'esperienza di una fase finale. È ancora uno dei momenti più belli della mia carriera. Una fase finale può portare tante cose belle. Nel 2014 avevo solo esperienza in Eredivisie, niente a livello internazionale. Avevo solo ho avuto qualche partita internazionale alle spalle, qualche duello nei preliminari di Champions League. Adesso ho molta più esperienza, sono molto più vecchio. Questo cambia leggermente il mio ruolo. Il giocatore Stefan è cresciuto, ma io non sono cambiato come persona".

MODULO - "Nell'Inter abbiamo giocato con cinque difensori, ma questo non significa che lo spero. Ho fatto una buona stagione in quel ruolo all'Inter. Mi trovo bene. In passato abbiamo giocato anche con quattro difensori, potrei farlo senza nessun problema. Dipende dall'allenatore quello che decide. Sarà 4-3-3, 5-3-2 o 3-5-2? È particolarmente importante che sia chiaro come vogliamo giocare. Se giochiamo con quattro o tre difensori, qualcosa cambia, ma tutti i giocatori sono attivi ad alto livello e abituati ai moduli, se è chiaro come lo faremo e formiamo un'unità in campo, qualsiasi sistema può funzionare bene per l'Orange"