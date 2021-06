Joao Mario, cessione sempre più vicina. L’Inter abbassa la richiesta di 10 milioni

Secondo il portale portoghese O Jogo il centrocampista vuole rimanere allo Sporting e il club lusitano sta trattando con l'Inter per trovare un accordo

Tra i giocatori che l'Inter sta cercando di cedere per sistemare il bilancio del club c'è anche Joao Mario. Dopo il prestito allo Sporting, il centrocampista potrebbe aver trovato un acquirente. Il club lusitano, infatti, sta trattando con l'Inter per il riscatto del cartellino, con l'aiuto dell'agente del giocatore Federico Pastorello. E l'intesa tra le parti sembra sempre più vicina.

Secondo quanto riportato da O Jogo, i dialoghi tra l'Inter e lo Sporting stanno procedendo nel verso giusto. La richiesta del club nerazzurro, inizialmente, era di 10 milioni di euro per cedere Joao Mario, ma i dialoghi tra i due club sono positivi ed entrambi vogliono accontentare la volontà del giocatore di rimanere a Lisbona. Per questo l'Inter potrebbe abbassare le iniziali richieste a 7 milioni di euro complessivi. Ancora da stabilire le modalità del pagamento, probabilmente dilazionato in più rate.