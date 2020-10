Sky – De Vrij uomo derby: sa come far male al Milan. Sarà lui a guidare la difesa dell’Inter

Qualche gol in più in questo inizio di stagione è arrivato, ma se c’è un reparto che dà comunque ampie garanzie ad Antonio Conte e a tutta l’Inter, beh, quello è la difesa. Anche al netto delle assenze che colpiscono i nerazzurri in questi giorni, soprattutto a causa del Covid. Milan Skriniar, infatti, non sarà della partita e, tampone permettendo, per Alessandro Bastoni c’è una flebile speranza. Per il resto, però, tutti abili e arruolabili.

Vista la situazione, a sostituire lo slovacco dovrebbe essere Danilo D’Ambrosio, uomo affidabile e mai deludente. A sinistra, invece, quasi certamente sarà Kolarov a partire titolare. Al centro, Stefan de Vrij che, come riportato da Sky Sport, nei derby è una vera e propria garanzia.

Sono infatti già due i gol messi a segno dal centrale olandese contro il Milan. L’ultimo, nella straordinaria rimonta nel 4-2 dello scorso campionato. Oltre a essere praticamente insuperabile dietro, l’ex Lazio si è dimostrato molto incisivo anche in zona gol, soprattutto sui calci piazzati. A lui Antonio Conte si affida per tenere le redini della difesa e costruire ancora una volta un muro invalicabile per vincere un altro derby.

(Fonte: Sky Sport)