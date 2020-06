Sky – Champions ed Europa League, ormai decise le sedi: final eight a Lisbona e Germania

La stagione sta ufficialmente per ripartire. Da domani, le squadre italiane torneranno in campo per le semifinali di Coppa Italia. Poi sarà la volta del campionato, la prossima settimana. Dunque, ad agosto, le coppe europee. Un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato. Come riportato da Sky Sport, la UEFA avrebbe ormai definitivamente deciso le sedi per le fasi finali di Champions League (maschile e femminile) ed Europa League, in cui è impegnata anche l’Inter di Antonio Conte.

Nello specifico, la Champions maschile non prevede variazioni per i ritorni degli ottavi di finale. Mentre, dai quarti in poi, verrà disputata una final eight a Lisbona. Stesso discorso per l’Europa League. Qualora l’Inter dovesse superare lo scoglio Getafe agli ottavi, infatti, i nerazzurri giocheranno la final eight in Germania.

Infine, la Champions League femminile, che disputerà una final eight in Spagna.