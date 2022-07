Inter, due strade per la difesa. Demiral davanti a tutti: cifre simili a Pinamonti

Il futuro di Skriniar è ancora da decidere. Dopo aver perso Bremer, l'Inter non vuole più farsi trovare impreparata. Per questo Marotta e Ausilio preparano due strategie: una con lo slovacco e una senza.

"I dirigenti nerazzurri dovranno comunque intervenire nel reparto difensivo, seppur con modalità diverse: con la conferma di Milan, basterà inserire una potenziale riserva, qualcuno che prenda il posto che fu di Ranocchia; con un Milan tirato per la giacca a Parigi, servirebbe arruolare un nuovo big all’altezza dei titolari. In mezzo alle due strade, però, ci sono opportunità da coltivare, esistono porte da tenere aperte in ogni caso, vista l’imprevedibilità di questo mercato sulle montagne russe. Insomma, Skriniar o non Skriniar, i nerazzurri stanno aprendo gli occhi su un paio di nomi futuribili", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Merih Demiral, su tutti, corteggiato già a giugno: il turco è saltato fuori mentre si continua a trattare con l’Atalanta per la cessione di Pinamonti. Tra l’altro, le cifre sono piuttosto simili, visti i 20 milioni chiesti da Marotta e Ausilio alla Dea e i 20 per il riscatto atalantino del turco. E sono date in risalita pure le quotazioni di Nikola Milenkovic, 24enne della Fiorentina. Il prezzo del serbo è di 15 milioni, ma qui c’è una variante in più: si rischia una nuova collisione con la Juventus, altro club interessato. Per mantenere (e stavolta conservare) il vantaggio competitivo, sono aumentati i contatti, anche di recente, con gli agenti del serbo", chiude Gazzetta.