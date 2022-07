Sky – Milenkovic, serve l’ok di Suning. Affare da 15-20 milioni, c’è un piano B

L'Inter è alla ricerca di un difensore e punta il giocatore della Fiorentina, anche se la richiesta è alta per il cartellino

Milenkovic è l'obiettivo numero uno dell'Inter se arriva il via libera dalla società. Skriniar se rimarrà continuerà a discutere del rinnovo, messo in standby per la trattativa col Psg.