Stephan de Vrij, su Skysport ha parlato della vittoria dell'Olanda, ma si è anche soffermato sul suo futuro all'Inter. A proposito della partita dell'Europeo contro la Turchia, vinta dagli Orange due a uno e a proposito del gol che ha segnato di testa e che è valso il pari ha detto: «Bellissimo è stato molto importante perché stavamo perdendo anche per merito della Turchia, erano disciplinati, tenevano le linee vicino e c'era poco spazio. Abbiamo continuato a giocare, creato, a trovare gli spazi. È stato importante pareggiare, poi siamo andati in vantaggio, poi abbiamo sofferto ma abbiamo lottato fino all'ultimo: complimenti alla squadra. Abbiamo giocato bene il primo quarto d'ora, poi perdevamo troppo palla, loro bravi ad andare in vantaggio. Abbiamo recuperato però ed è stato bello vedere una squadra che sa soffrire quando deve».