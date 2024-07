L'ha spuntata l'Olanda. Nella semifinale contro la Turchia di Montella e ha vinto due a uno la Nazionale di Koeman. Calhanoglu in lacrime dopo l'eliminazione, dall'altro lato del campo i suoi due compagni dell'Inter, Dumfries e de Vrij che si godono il passaggio al turno successivo. Affronteranno il 10 luglio l'Inghilterra che ha eliminato oggi la Svizzera. L'Inter ha seguito la sfida tra nerazzurri e ha celebrato prima il gol del difensore centrale, Stefan de Vrij, che è valso il pareggio sull'uno a zero per i turchi.