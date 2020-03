Presente e futuro: Inter, goditi de Vrij. Contratto fino al 2023, in A numeri spaventosi

In un reparto che nella prossima stagione rischia di vedere molte facce nuove, de Vrij è e sarà il perno assoluto dell’Inter di Conte. Che, con la difesa a tre, lo ha piazzato lì al centro, ‘regalandogli’ quella che fin qui è probabilmente la miglior stagione della sua carriera. I numeri sono lì a testimoniarlo: de Vrij è al momento forse il miglior centrale della Serie A. Per la gioia dei tifosi nerazzurri, che certamente se lo godranno ancora per molto. Scrive la Gazzetta dello Sport:

PERNO – “Se Godin fatica, se Bastoni è in ascesa, se Kumbulla piace, De Vrij è la pietra angolare per il presente e per il futuro. Contratto fino al 2023 e importante (3,8 milioni, arrivò da svincolato), casa a Parco Vittoria (altro nuovo quartiere milanese), voglia di crescere insieme al club. «Con Conte sto imparando tantissimo». Ed è oggettivo che il nuovo ruolo abbia esaltato il suo gioco”.

NUMERI IMPORTANTI – “La manovra spesso parte da lui, che tocca oltre 61 palloni a gara e piazza 50 passaggi, con percentuali di successo vicine al 92%. Non sono tutti appoggi in orizzontale, il pressing preventivo su Brozovic di molti avversari lo costringe e invita a prendere iniziative (3 assist, 258 verticalizzazioni), riassunte dall’assist per Lukaku contro il Sassuolo”.

