Di Canio: “Conte controlla pure il sesso, Eriksen non c’entra nulla. Bastava e avanzava per…”

“Partiamo dalla base. Ognuno ha il suo carattere e quello di Eriksen bastava e avanzava per non farlo approdare all’Inter. Conte è esigente, maniacale, pure su come devi fare sesso. Se farlo 10 minuti, 15 minuti. E mi piace un tecnico così esigente. Ma uno come Eriksen non c’entra nulla”.



Apre così Paolo Di Canio la sua analisi sulla situazione di Christian Eriksen all’Inter. Una situazione complicata per il danese, mai centrale nei piani tattici di Conte.

“Uno come Eriksen non c’entra nulla con Conte anche tatticamente. Ha giocato 10 anni, tra Ajax e Tottenham, un calcio opposto a quello di Conte. Non meglio o peggio ma diverso. Eriksen ti fa il tacco geniale ma istintivo. Conte questo non lo accetta, lui vuole meccanismi. E poi Eriksen non ha emozionalità. 4-0 vinci, 4-0 perdi non vedi la differenza in lui. E a Conte piace il giocatore emozionale, i giocatori che danno tutto per la causa. E io in questo sono d’accordo con Antonio”