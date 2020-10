Tuttosport e il giudizio pesante su Eriksen: “Non combina nulla. Anzi, quando gioca sembra…”

Ancora una prestazione incolore, per Christian Eriksen. Dopo le grandi partite giocate con la maglia della Danimarca, infatti, il centrocampista nerazzurro, mandato in campo da Conte a poco più di 20 minuti dal termine di Inter-Milan, non è riuscito a incidere, anzi. E i quotidiani, come prevedibile, ci sono andati giù pesante. A cominciare da Tuttosport, che oggi scrive:

“E poi c’è il caso Eriksen, ma questa non è una novità: certo, il danese avrebbe bisogno di maggiore fiducia e qualche gare di fila da titolare per prendere confidenza, ma ogni volta che entra non combina nulla, anzi, sembra quasi che si trovi lì per caso“.

(Fonte: Tuttosport)