Di Marzio: “Eriksen? Scambio o prestito ma lascerà l’Inter. Ora anche la società ha capito…”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport del futuro del trequartista danese che non trova spazio nell’Inter e che potrebbe cambiare nuovamente squadra. Dopo l’ennesimo caso, esploso ieri sera all’ingresso al minuto 91, il futuro di Eriksen sembra definitivamente scritto.

“La valutazione che Conte aveva fatto su Eriksen si sta confermando. A livello di temperamento, ma non solo di intensità in campo ma proprio a livello caratteriale non si sposa con quello che chiede Conte. E anche la società lo ha capito. Avventura ai titoli di coda, prestito o scambio ma partirà”, ha sentenziato Di Marzio a Sky.

Eriksen è arrivato 11 mesi fa per 20 milioni e ne guadagna 7 netti a stagione. Pur trattandosi di un talento, il rischio minusvalenza è dietro l’angolo. Quindi andrà via nell’ambito di uno scambio (si parla di Paredes del Psg) oppure in prestito. Con la possibilità di rivalutarsi e magari tornare se per caso – con Conte non si sa mai, l’addio dalla Juve nel 2014 insegna – sulla panchina interista ci sarà un altro allenatore“, aveva analizzato già oggi la Gazzetta dello Sport.