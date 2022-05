Di Marzio: “Inter-Dybala, la situazione. Scamacca piace, le recenti parole di Bremer…”

Le ultimissime novità di mercato di casa Inter verso la prossima stagione. Gianluca Di Marzio fa chiarezza su tre nomi in particolare

Le ultimissime novità di mercato di casa Inter verso la prossima stagione. Gianluca Di Marzio fa chiarezza su tre nomi che riguardano da vicino i nerazzurri. In particolare, il giornalista di Sky Sport a William Hill News parte da Paulo Dybala: "L’unica certezza è che l’argentino non proseguirà la sua avventura con la Juventus dopo che i bianconeri hanno deciso di non prolungargli il contratto in scadenza a giugno. Occasione a zero che fa gola a molti, con la Joya che al momento non ha fretta di decidere e valuterà con attenzione le offerte che arriveranno specialmente dall’estero, con Liga e Premier in prima fila. L’Inter resta sullo sfondo in standby e al momento non ha affondato il colpo".