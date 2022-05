Inter già al lavoro ad Appiano. Juve, Inzaghi prepara due cambi. Bastoni, la situazione

Le ultime da Appiano Gentile in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus

Il giorno dopo la vittoria contro l'Empoli, l'Inter si è ritrovata ad Appiano per preparare la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juve. Secondo quanto riporta Sky Sport, Alessandro Bastoni oggi si sta allenando a parte ma a buon ritmo, questo è un segnale positivo. Il difensore corre quindi verso il recupero e, se starà bene, ci sarà lui al posto di Dimarco in difesa.

L’altro cambio che ha in mente Inzaghi per la sfida contro la Juventus è in attacco: pronto Dzeko al posto di Correa in coppia con Lautaro Martinez. Conferme in vista invece per gli altri difensori e tutta la linea a cinque di centrocampo, con Dumfries in pole su Darmian. Allenamento di scarico per chi ieri è stato impiegato contro la squadra di Andreazzoli. Alla Pinetina presente la dirigenza al completo con Marotta, Ausilio e Baccin.