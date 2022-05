Di Marzio: “Indizio Bremer-Inter. Dybala-Scamacca, il punto. L’Inter segue pure un altro nome”

Il mercato estivo potrebbe essere molto caldo per l'Inter. I nerazzurri stanno già lavorando sottotraccia per imbastire i principali affari

Marco Macca

Il prossimo mercato estivo potrebbe essere molto caldo per l'Inter. In attesa di capire come andrà a finire la lotta scudetto, infatti, i nerazzurri stanno già lavorando sottotraccia per imbastire le principali manovre in vista dell'estate. Su williamhillnews.it, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto sui quattro nomi più chiacchierati in ottica nerazzurra:

DYBALA - "La Joya che al momento non ha fretta di decidere e valuterà con attenzione le offerte che arriveranno specialmente dall’estero, con Liga e Premier in prima fila. L’Inter resta sullo sfondo in standby e al momento non ha affondato il colpo".

BREMER - "Il suo nome è finito nel mirino di tutte le big del nostro campionato e non solo: piace tantissimo all’Inter, così come all’estero. Bremer che nelle scorse settimane ha pubblicamente ammesso la preferenza nel continuare a giocare in una squadra che adotta un modulo difensivo a tre. Lo stesso utilizzato da Inzaghi…".

SCAMACCA - "Restando in casa neroverde, altro prezzo pregiato è l’attaccante classe 1999 da tempo nel mirino dell’Inter. Oltre ai nerazzurri, però, Scamacca piace molto anche all’estero, con diversi club di Bundesliga e Premier League pronti a bussare alla porta".

RASPADORI - "Il talento classe 2000 continua a piacere sempre ai bianconeri, così come a Napoli e Inter. Carnevali, AD del Sassuolo, ha fissato il prezzo: base d’asta 30 milioni".

(Fonte: williamhillnews.it)