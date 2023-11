Dimarco: “Vi racconto il gol al Frosinone. Roberto Carlos? Non facciamo paragoni, perché…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Federico Dimarco è tornato sulla vittoria dell'Italia contro la Macedonia del Nord. "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tanto, siamo stati propositivi e abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister in settimana. Capita durante le partite di avere dei momenti più alti e dei momenti più bassi, e in quei sette minuti abbiamo un po' smesso di giocare. Però poi abbiamo ripreso a giocare e a creare, abbiamo fatto due gol che hanno chiuso la partita definitivamente. Molte squadre dopo aver fatto due gol si abbassano e cercano di difendere il risultato, noi no, siamo stati propositivi e abbiamo creato tanto".