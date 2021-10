Dimarco ringrazia Inzaghi: con Conte sarebbe stato ceduto. Inter, ora il rinnovo

Il difensore mancino è finalmente riuscito a ritagliarsi un ruolo importante in nerazzurro dopo una lunga serie di prestiti

In attesa di ufficializzare i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella , per i quali è stato ormai trovato l'accordo, in casa Inter si pensa a blindare altre colonne del presente e del futuro. Tra questi c'è anche Federico Dimarco, finalmente protagonista con la maglia della sua squadra del cuore dopo un lungo girovagare lontano da Milano. Come scrive il Corriere dello Sport, l'intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di prolungare e adeguare economicamente il contratto del prodotto del vivaio di casa: "La società di viale della Liberazione vuole infatti prolungare e soprattutto adeguare economicamente il contratto di Federico Dimarco, la rivelazione di questo inizio di stagione a tinte nerazzurre".

"Reduce da un'ottima stagione all'Hellas Verona, se fosse rimasto Conte con ogni probabilità sarebbe stato utilizzato per far cassa visto che le offerte in estate per lui non mancavano. Inzaghi invece ha fortemente voluto la sua conferma e lo stima al punto da schierarlo sia come esterno mancino (il suo ruolo naturale) sia nella difesa a tre (insegnatagli da Juric)".