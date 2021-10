Inter, blindato Barella: accordo per il rinnovo, cifre e dettagli del nuovo contratto

Il centrocampista nerazzurro firmerà fino al 30 giugno 2026: intesa raggiunta tra le parti, in arrivo l'ufficialità

Fabio Alampi

Inter e Barella avanti insieme: il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il centrocampista per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026, con annesso un importante riconoscimento economico. Intesa totale tra le parti, a breve è attesa l'ufficialità. Così scrive il Corriere dello Sport: "Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, anche quello di Nicolò Barella è fatto, definito in ogni dettaglio. L'accordo è totale e già da questa stagione porterà il numero 23 nerazzurro a guadagnare 2 milioni in più rispetto ai 2,5 del contratto stipulato nel 2019".

Accordo raggiunto

"L'autografo del centrocampista arriverà dopo l'ok proveniente da Nanchino perché, come inevitabile, qualsiasi operazione di una certa importanza conclusa dall'area tecnica deve essere vistata dalla proprietà ovvero dal presidente Steven Zhang e da Suning. Dubbi sul prolungamento, però, non ce ne sono. L'ad Marotta e il ds Ausilio, entrambi in scadenza di contratto come il vice ds Baccin, hanno avuto un dialogo proficuo con Beltrami, l'agente del giocatore, e sono stati bravissimi a chiudere la pratica in tempi rapidissimi ovvero meno di due mesi dopo la fine della sessione estiva del mercato, quando il centrocampista sardo era stato seguito da un paio di big europee".

Cifre e dettagli

"Il nuovo contratto, come già noto, sarà quinquennale ovvero fino al 2026 e non avrà una clausola rescissoria. La novità sono le cifre: già in questa stagione Barella guadagnerà 4,5 milioni più bonus ovvero quasi il doppio rispetto alle prime due annate all'Inter. [...] Dal 2022-23, invece, percepirà 5 milioni sempre più bonus legati alle vittorie della squadra e, anno dopo anno, ci sarà un incremento (contenuto) della cifra fissa. Nella classifica dei più pagati della rosa ha affiancato Calhanoglu e lo precedono solo Eriksen, Martinez e Dzeko".