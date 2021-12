Inter-Dimarco, rinnovo a un passo: ieri nuovo incontro, i dettagli dell’accordo

Il difensore nerazzurro è pronto a prolungare il suo contratto: ultimi dettagli da sistemare, ufficialità in arrivo

Fabio Alampi

Nel nuovo progetto pensato dalla dirigenza dell'Inter, che prevede una squadra più giovane e più italiana, non può non trovare spazio Federico Dimarco: il prodotto del settore giovanile nerazzurro, rientrato alla base dopo una lunga serie di prestiti, si è conquistato la fiducia di Inzaghi, e il suo ruolo all'interno del gruppo è destinato a diventare sempre più importante. La dirigenza interista intende ricompensarlo adeguatamente, e i discorsi con il suo entourage per il rinnovo di contratto sono iniziati già da tempo: le parti si sono riviste nella giornata di ieri, e l'accordo sembra ormai a un passo.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Con 5 reti in 48 gare da gialloblù ha convinto tutti a riportarlo a casa, poi con Inzaghi ha giò messo a segno 2 reti in 15 presenze. Con questi numeri era impensabile che l'Inter non mettesse a posto anche il suo contratto, in scadenza tra appena 18 mesi".

Accordo a un passo

"Il dialogo era stato avviato da almeno un mese, ma l'incontro di ieri tra l'a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, ha portato a una accelerata. La distanza tra domanda e offerta è stata (grosso modo) colmata, vanno limati alcuni aspetti relativi agli immancabili incentivi. E per questo motivo è stato già fissato un nuovo appuntamento, si presuppone decisivo. Del resto Dimarco ora come ora guadagna 600 mila euro netti e s'è meritato sul campo una gratifica che lo metta al passo con la media retributiva della rosa interista. Il tutto sino al 2026, a riprova che il management della famiglia Zhang sta seminando per un futuro in cui gli italiani sono al centro del progetto".