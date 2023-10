Dimarco: “Sogno di essere bandiera dell’Inter. Bologna? Non difficile, di più”

Penso che l’anno scorso forse abbiamo fatto l’errore di non pensare partita in partita ma di pensare troppo in là, a quelle che contavano di più. Quest’anno stiamo pensando di partita in partita ed è fondamentale perché non possiamo sottovalutare nessuno. Thuram? Marcus lo conoscevo già perché avevamo giocato contro da giovani, ma tutti i nostri attaccanti stanno facendo bene. Bologna? Sarà una partita non difficile, di più. Non è mai facile dopo la Champions", ha chiosato.