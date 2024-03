CL, Dimarco è il secondo difensore Inter a segnare in fase ad eliminazione

Non tutti i difensori dell'Inter hanno segnato nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Era successo a Maicon di segnare contro il Barcellona, nel 2010, e negli ottavi contro il Valencia nel 2007. È quanto scrive Opta Paolo su Twitter, il profilo che riporta le statistiche di Stats Perform legate al calcio italiano.

Questa volta il difensore a segnare è stato Dimarco, suo l'uno a zero nella gara contro l'Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi della Coppa Campioni. Un gol che è stato in pratica subito annullato dalla rete del pari di Griezmann.