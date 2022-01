Di Marzio: “Dybala-Inter? Accostamento con Marotta spontaneo, mi risulta che…”

Il giornalista ed esperto di mercato ha aggiornato sul possibile interesse dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così di Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus e in queste ore accostato con forza all'Inter: "L'accostamento con Marotta viene spontaneo, ma mi risulta che l'Inter non si sia mossa in modo ufficiale. Ma potrebbe perché per regolamento Dybala oggi può firmare con un'altra squadra. Ma in questo momento credo non si sia mossa, anche perché tutti rispettano la situazione e la volontà del giocatore, la cui priorità è restare. Se poi nell'incontro non ci saranno le condizioni per rinnovare, Paulo sarà il primo a valutare altre offerte".