Dipendenza dalla ‘DzeLa’, difesa distratta e gestione: l’Inter ha 3 problemi

La Gazzetta dello Sport analizza i problemi dell'Inter di Inzaghi all'indomani della sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio

Nel 'day after', è tempo di analisi e di riflessioni per l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta per 3-1 all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un ko - il primo in stagione in campionato - arrivato al termine di un'ottima prestazione, ma che non è servita a portare a casa l'intera posta in palio.