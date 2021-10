Lazio-Inter, Far West negli spogliatoi: rischio squalifiche. E domenica c’è la Juventus

La rissa scoppiata in campo all'Olimpico avrebbe avuto strasichi anche nel tunnel: attesa per il referto arbitrale

Lazio-Inter potrebbe non essere finita qui: la rissa scoppiata dopo il secondo gol dei biancocelesti e quella avvenuta dopo il fischio finale non sarebbero due episodi isolati. Il clima di tensione sarebbe proseguito anche nel tunnel degli spogliatoi, il tutto sotto gli occhi dell'arbitro Irrati e degli ispettori federali. Un Far West che potrebbe avere conseguenze pesanti. Soprattutto pensando che domenica sera i nerazzurri affronteranno la Juventus. Il Corriere dello Sport presenta una ricostruzione dei fatti: "Il campo è diventato un ring, poi un saloon. Serviva uno sceriffo, non un arbitro. La trance agonistica e i nervi "dinamitardi" degli interisti, su tutti di Dumfries e Lautaro, hanno guastato il finale di Lazio-Inter e scatenato una rissa vergognosa. E non è finita sotto gli occhi delle telecamere, con il dramma personale di Luiz Felipe, ripreso mentre piangeva singhiozzando dopo il rosso scaturito da uno scherzo sciocco (interpretato male dall'arbitro Irrati) fatto all'amico Correa. Ci sarebbero stati strascichi anche nel tunnel degli spogliatoi".