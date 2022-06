Gazzetta – Mkhitaryan, è Inter! L’armeno comunica l’addio alla Roma, sarà nerazzurro

Henrikh Mkhitaryan sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

Henrikh Mkhitaryan sarà presto ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista armeno ha appena comunicato alla Roma la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e di provare così una nuova esperienza con la maglia nerazzurra.