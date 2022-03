Inter, in attacco non solo Scamacca. Due uscite possono liberare un altro posto

Il club nerazzurro segue diversi profili per rinnovare la rosa, in particolare ci potrebbe essere qualche cambio nel reparto offensivo

"Incombe anche l’incognita di un’eventuale offerta "monstre" per Lautaro. Ma limitando il discorso alle seconde linee, il ricambio appare comunque inevitabile a prescindere: perché bisognerà fare posto al promesso sposo Scamacca, obiettivo numero uno che dovrà raccogliere l’eredità di Dzeko, e perché finora Sanchez e Correa non hanno saputo garantire un soddisfacente apporto in termini realizzativi", riporta Gazzetta.it.

"Se il Tucu merita ancora tempo e occasioni in virtù dell’investimento recente e dei numerosi infortuni che lo hanno tormentato dal suo arrivo a Milano, diverso il discorso per il cileno, su cui pesano fattori come ingaggio (ben 7 milioni fino al 2023) ed età (33 anni). Il suo addio in estate resta più di una semplice ipotesi nonostante il brillante periodo tra dicembre e gennaio. Il suo addio anticipato, unito a quello già scontato di Caicedo (giunto solo in prestito fino a giugno) libererebbe spazio per un’altra punta, una giovane e di prospettiva, soprattutto nel caso il Toro restasse. In caso contrario, per il ruolo di quarto attaccante si virerà su un profilo più esperto e navigato", aggiunge il portale del quotidiano.