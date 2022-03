Inter-Salernitana, Inzaghi deve rinunciare all’uomo imprescindibile

La trasferta di Liverpool e il successivo match contro il Torino inducono alla prudenza e a sinistra spazio a Darmian

Ci sarà, Marcelo Brozovic, oggi al centro del campo contro la Salernitana: sembrava potesse essere in dubbio vista la stanchezza, ma l'Inter non può rinunciarci. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, Inzaghi stasera farà a meno di un altro uomo imprescindibile: "Chi invece contro la Salernitana non giocherà è l'altro croato, Ivan Perisic, protagonista di una stagione strepitosa. Dopo il derby era un po' affaticato e ieri, come altri, ha svolto solo una parte della seduta. La trasferta di Liverpool e il successivo match contro il Torino inducono alla prudenza e a sinistra, a meno di sorprese spazio per Darmian, con Dimarco alternativa a Bastoni nei tre dietro".