Pioli-Inzaghi, Champions, il duello mancato: derby di fuoco per 10 motivi

Matteo Pifferi

Cresce l'attesa per la sfida di San Siro delle 18 e La Gazzetta dello Sport propone i 10 temi del derby: dallo scontro diretto fondamentale, ancor più importante in un campionato in cui la spaccatura tra grandi e piccole è ancor più netta, fino al duello Lautaro-Giroud, autori di due doppiette negli ultimi due derby tra campionato e Coppa Italia.

Da Pioli a Inzaghi

''Questo derby serve a Pioli per dare una prima sterzata al suo Milan, dopo le brutte risposte ricevute contro il Sassuolo'', sottolinea poi La Rosea che, su Inzaghi, ha le idee chiare: ''E' stata carica di orgoglio la conferenza stampa di Simone Inzaghi ieri, ha ricordato che l'ultimo derby giocato non è stato quello di Giroud ma quello vinto 3-0 dall'Inter in Coppa. Orgoglio legittimo perchè la prima stagione nerazzurra di Inzaghi è stata positiva '', rimarca il quotidiano.

Champions, proprietà, Calha e Ibra-Lukaku...

Questo è un derby importante ma, a suo modo, storico perchè è il primo di RedBird. ''Derby molto significativo anche per Steven Zhang che ha dovuto guidare un mercato al risparmio e ha appena ricevuto dall'UEFA la bolletta del Fair Play Finanziario ma a San Siro potrà godersi Skriniar che ha negato a Al Khelaifi in persona''. Derby con vista Champions perchè tra tre giorni si torna già in campo: l'Inter sfida il Bayern, il Milan il Salisburgo e pertanto è vietato sbagliare. Sarà un derby anche dei giocatori, da De Ketelaere all'ex Calhanoglu fino al duello mancato Lukaku-Ibra e, per finire, all'orgoglio cittadino.