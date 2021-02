Juve-Inter, vale molto di più della finale. Lukaku, che duello con Buffon. Il belga sa…

La Juve deve difendere il 2-1 dell’andata, l’Inter, per passare, deve segnarne due senza subirne oppure segnarne almeno 3, vincendo anche con un solo gol di differenza. Non sarà facile, ma il ritorno della semifinale di Coppa Italia promette spettacolo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la qualificazione vale molto di più della finale.

“Una prova di forza ricadrebbe a cascata sulla corsa scudetto. Un secondo trofeo, dopo la Supercoppa, rafforzerebbe la credibilità del debuttante Pirlo, anche agli occhi di spogliatoio e proprietà. Una seconda finale raggiunta, dopo quella di Europa League, darebbe all’Inter di Conte la sensazione di essere sulla soglia di un futuro vincente. Aspettiamoci emozioni forti stasera. E all’interno della saga Juve-Inter, aspettiamoci Gigi a caccia della Lu-La. Non si scappa da questo duello”.

Tra i tanti duelli spicca quello tra Buffon e Lukaku

“Il belga non ha mai segnato alla Juve da quando gioca in Italia: 3 incroci, una vittoria e due sconfitte. La media di tiri nello specchio in campionato (1,3) si riduce a 0,7 davanti alla Juve. Però Big Rom in trasferta ha già segnato 7 volte e tirato 33. È come il fuoco, se trova ossigeno divampa. Starà a Pirlo non concederglielo. Vero che Lukaku non ha mai segnato alla Juve, ma sa come far male a Buffon. Di fatto, gli ha chiuso l’avventura parigina. Psg-Manchester United, 6 marzo 2019. I francesi hanno vinto a Old Trafford 2-0, ma perdono in casa 3-1 ed escono agli ottavi. I primi due gol li segna Lukaku, il secondo riprendendo una palla scappata dai guanti di Buffon che viene eliminato da un rigore subito in pieno recupero (Rashford), esattamente come l’anno prima con il Real Madrid (CR7). Un incubo”.

(Gazzetta dello Sport)