Dumfries: “Inter fantastica, San Siro meglio di Camp Nou e Wembley. De Vrij mi ha detto…”

Denzel Dumfries non dimentica quanto vissuto con la maglia del PSV, ma al contempo non vede l'ora di tuffarsi nella nuova esperienza all'Inter

Marco Macca

Denzel Dumfries non dimentica quanto vissuto con la maglia del PSV Eindhoven, ma al contempo non vede l'ora di tuffarsi nella nuova esperienza all'Inter. Il laterale olandese, annunciato due giorni fa ufficialmente dai nerazzurri, non ha paura di raccogliere a Milano l'eredità di Achraf Hakimi. Dalle sue parole, rilasciate in un'intervista a ESPN, traspare tanto entusiasmo. Ecco le sue dichiarazioni:

PSV TRA AMORE E RAMMARICO - "Ripenso ai grandi momenti vissuti al PSV. Le persone di questo club sono particolari, con loro si costruisce un legame caloroso. Mi sono divertito molto qui, anche se non abbiamo vinto un premio nelle ultime tre stagioni. Il fatto di non aver vinto titoli qui è qualcosa che rode molto. Questo mi roderà sempre. Sono venuto al PSV con l'intenzione di vincere trofei, cosa che non è stata possibile in tre anni. Questo è un dato di fatto, non possiamo cambiarlo ora. Qui sono diventato capitano. Ciò ha assicurato che fossi in grado di riempire adeguatamente il mio bagaglio".

INTER CLUB FANTASTICO - "L'Inter gioca in Champions League ed è diventata campione d'Italia la scorsa stagione. Tutti conoscono il club. È un club con una grande base di tifosi in tutto il mondo. E' successo tutto molto in fretta, ma presto mi renderò conto che è un bel passo, soprattutto quando guardo da dove vengo. Il sistema che giocano mi si addice, con cinque difensori. Ho parlato molto con Stefan de Vrij in nazionale e mi ha detto che è un club fantastico. Quando abbiamo giocato lì in Champions League ho già pensato: wow! Di tutte le partite del girone che abbiamo giocato allora, c'era l'atmosfera migliore, anche se abbiamo giocato al Camp Nou e a Wembley".

(Fonte: ESPN)