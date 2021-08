UFFICIALE – Biglietti Inter-Genoa, da domani inizia la vendita libera: tutte le info

Alle ore 10:30 di martedì 17 agosto scatta il momento della vendita libera per i biglietti di Inter-Genoa: le info

Dopo le prime fasi di vendita dedicate agli abbonati 19/20 e ai Soci Inter Club, alle ore 10:30 di martedì 17 agosto scatta il momento della vendita libera per i biglietti di Inter-Genoa, prima giornata della Serie A 21/22: l'appuntamento è per sabato 21 agosto alle 18:30.

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita del primo incontro di campionato stagione 2021-22, ricordando che soltanto i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo il QRCode agli ingressi, insieme al consueto documento di identità. I biglietti per l’incontro Inter-Genoa non saranno cedibili a terzi e saranno venduti esclusivamente online su inter.it/tickets.

Come noto la capienza degli stadi, incluso San Siro, è oggi limitata al 50% e non è pertanto possibile organizzare la vendita di abbonamenti stagionali. L'eventuale vendita di abbonamenti per la restante parte della stagione sarà considerata in caso di ampliamento al 100% della capienza dello stadio San Siro.

Per poter regolare l’afflusso, si informano i tifosi che gli ingressi saranno vincolati ovvero si potrà accedere solo ed esclusivamente dai Gate indicati sopra al biglietto. Per agevolare le operazioni di afflusso i tifosi sono invitati a presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio, soprattutto in questa occasione di riapertura e nuove procedure operative. Il Green Pass dovrà essere presentato in formato digitale sul proprio smartphone e non essere stampato, per poter essere letto velocemente agli ingressi.